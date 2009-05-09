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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Рокки 56
1:3
Матч завершен
Удинезе
Удине
Флоро Флорес 60
Д'Агостино 70
Квальярелла 87
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
9 мая 2009, 21:30 МСК
9.05.2009, 21:30 МСК
суббота
Никола Стефанини
Никола Стефанини
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
46
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
67
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Дабо
Усман Дабо
71
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
56'
56'
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Коларов
Александар Коларов
0
Брокки
Кристиан Брокки
0
Маури
Стефано Маури
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Козак
Либор Козак
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
86
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
70'
70'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
58
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
87'
87'
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Лукович
Александар Лукович
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
60'