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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Квальярелла 43
Квальярелла 74
Паскуале 90
3:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2009, 16:00 МСК
3.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90'
90'
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
66
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
43'
74'
43', 74'
86
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Лукович
Александар Лукович
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
79
0
Капелли
Даниэле Капелли
46
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дефенди
Марино Дефенди
66
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Коломби
Симоне Коломби
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
0
Дзадза
Симоне Дзадза