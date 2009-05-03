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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
0:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2009, 16:00 МСК
3.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Мотта
Марко Мотта
80
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
72
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
46
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Филипе
Филипе
0
Вучинич
Мирко Вучинич
0
Менез
Жереми Менез
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
57
0
Богдани
Эрьон Богдани
87
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Малаго
Марко Малаго
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Фариас
Диего Фариас
0
Эспозито
Мауро Эспозито