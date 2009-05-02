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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Ибрагимович 59
Мунтари 71
2:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
2 мая 2009, 21:30 МСК
2.05.2009, 21:30 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
56
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Мансини
Алессандро Мансини
56
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
71'
71'
75
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Фигу
Луиш Фигу
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
59'
59'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Максвелл
Максвелл
0
Хименес
Луис Хименес
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
63
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Раду
Штефан Раду
0
Манфредини
Манфредини
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Козак
Либор Козак