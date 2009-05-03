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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 57
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2009, 16:00 МСК
3.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
57'
57'
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
21
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Заири
Жаоад Заири
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Огбонна
Анжело Огбонна
90
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Франческини
Иван Франческини
90
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
90
0
Диана
Аймо Стефано Диана
50
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
90
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
61
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
0
Пратали
Франческо Пратали
0
Бароне
Симоне Бароне
0
Розина
Алессандро Розина
0
Саумель
Юрген Саумель