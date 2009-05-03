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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Милито 30
Милито 73
Милито 90
3:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кампаньяро 45
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2009, 21:30 МСК
3.05.2009, 21:30 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
83
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Росси
Марко Росси
61
0
Скулли
Джузеппе Скулли
78
0
Палладино
Раффаэле Палладино
90
0
Милито
Диего Милито
30'
73'
90'
30', 73', 90'
90
Запасные
0
Ламанна
Эудженио Ламанна
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Место
Джандоменико Место
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Янкович
Бошко Янкович
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Раджи
Андреа Раджи
78
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
45'
45'
90
0
Луккини
Стефано Луккини
60
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
57
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
0
Циглер
Рето Циглер
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
0
Падалино
Марко Падалино
0
Марилунго
Гвидо Марилунго