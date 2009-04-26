Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Таламонти 24
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
26 апр. 2009, 16:00 МСК
26.04.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Ромео
Андреа Ромео
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
80
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Меньи
Мурад Меньи
46
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Раду
Штефан Раду
0
Туйя
Алессандро Туйя
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
0
Козак
Либор Козак
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
24'
24'
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
72
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дефенди
Марино Дефенди
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Коломби
Симоне Коломби
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Плазмати
Джанвито Плазмати