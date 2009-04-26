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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Салайета 75
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
26 апр. 2009, 21:30 МСК
26.04.2009, 21:30 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Монтервино
Франческо Монтервино
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Амодио
Николас Амодио
88
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
0
0
Денис
Херман Денис
63
Запасные
0
Буччи
Лука Буччи
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Салайета
Марсело Салайета
75'
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Руссотто
Андреа Руссотто
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
81
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Фигу
Луиш Фигу
69
0
Виейра
Патрик Виейра
76
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Максвелл
Максвелл
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Крус
Хулио Рикардо Крус