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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Д'Агостино 35
Д'Агостино 90
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
25 апр. 2009, 19:00 МСК
25.04.2009, 19:00 МСК
суббота
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Марколини
Микеле Марколини
78
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
82
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
56
0
Богдани
Эрьон Богдани
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Альдегани
Габриэле Альдегани
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Фрей
Николас Фрей
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
0
Лусиано
Лусиано
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Сала
Луиджи Сала
90
0
Пепе
Симоне Пепе
60
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
35'
90'
35', 90'
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
80
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Лукович
Александар Лукович
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес