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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 7
Джилардино 49
Джилардино 68
4:1
Матч завершен
Рома
Рим
Баптиста 86
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
25 апр. 2009, 21:30 МСК
25.04.2009, 21:30 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Варгас
Хуан Варгас
7'
7'
53
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
49'
68'
49', 68'
81
0
Йоветич
Стеван Йоветич
72
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Заири
Жаоад Заири
0
Альмирон
Серхио Альмирон
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
Рома
мин
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
83
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
86'
86'
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
0
Перротта
Симоне Перротта
0
Филипе
Филипе