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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Асамоа 10
Д'Агостино 47
Д'Агостино 69
3:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Дайнелли 67
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
19 апр. 2009, 16:00 МСК
19.04.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
76
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
69'
47'
69'
47'
85
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
10'
10'
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Санчес
Алексис Санчес
83
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
67'
67'
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Заири
Жаоад Заири
71
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Альмирон
Серхио Альмирон
59
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
59
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Мазух
Ондрей Мазух
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Варгас
Хуан Варгас
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли