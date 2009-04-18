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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Грыгера 90
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Балотелли 65
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
18 апр. 2009, 21:30 МСК
18.04.2009, 21:30 МСК
суббота
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
63
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90'
90'
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
75
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
82
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Кнежевич
Дарио Кнежевич
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Мельберг
Улоф Мельберг
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
79
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Фигу
Луиш Фигу
87
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
65'
65'
78
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Максвелл
Максвелл
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Крус
Хулио Рикардо Крус