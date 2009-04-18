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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Сарате 65
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
18 апр. 2009, 19:00 МСК
18.04.2009, 19:00 МСК
суббота
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Место
Джандоменико Место
66
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Янкович
Бошко Янкович
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Кришито
Доменико Кришито
75
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
60
0
Палладино
Раффаэле Палладино
90
Запасные
0
Ламанна
Эудженио Ламанна
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Росси
Марко Росси
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Диаките
Модибо Диаките
53
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Дабо
Усман Дабо
74
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Пандев
Горан Пандев
36
0
Сарате
Мауро Сарате
65'
65'
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Раду
Штефан Раду
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Рокки
Томмазо Рокки
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро