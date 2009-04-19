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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 3
Бриги 12
Тотти 61
3:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Мунари 33
Пападопулос 57
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
19 апр. 2009, 16:00 МСК
19.04.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
0
Тонетто
Макс Тонетто
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Бриги
Маттео Бриги
12'
12'
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
83
0
Тотти
Франческо Тотти
3'
61'
3'
61'
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Филипе
Филипе
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
90
0
Эдиньо
Эдиньо
72
0
Мунари
Джанни Мунари
33'
33'
90
0
Касерта
Фабио Касерта
9
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
75
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Баста
Душан Баста
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Ардито
Андреа Ардито
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
57'
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
0
Конан
Аксель Седрик Конан