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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Индзаги 15
Индзаги 37
Индзаги 60
Кака 67
Амброзини 90
5:1
Матч завершен
Торино
Турин
Натали 81
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
19 апр. 2009, 21:30 МСК
19.04.2009, 21:30 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Сендерос
Филипп Сендерос
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
71
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90'
90'
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Кака
Кака
67'
67'
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
15'
37'
60'
15', 37', 60'
63
0
Пато
Пато
46
Запасные
0
Калач
Желько Калач
0
Дармиан
Маттео Дармиан
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
0
Кардасио
Матиас Кардасио
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Шевченко
Андрей Шевченко
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
64
0
Натали
Чезаре Натали
81'
81'
90
0
Франческини
Иван Франческини
90
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
41
0
Диана
Аймо Стефано Диана
90
0
Бароне
Симоне Бароне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
46
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
90
0
Розина
Алессандро Розина
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Огбонна
Анжело Огбонна
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне