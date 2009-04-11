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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
11 апр. 2009, 16:00 МСК
11.04.2009, 16:00 МСК
суббота
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
84
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
55
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Салайета
Марсело Салайета
78
Запасные
0
Буччи
Лука Буччи
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Амодио
Николас Амодио
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Денис
Херман Денис
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
66
Запасные
0
Коломби
Симоне Коломби
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Дони
Кристиано Дони
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Дефенди
Марино Дефенди
0
Дзадза
Симоне Дзадза