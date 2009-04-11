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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Мотта 29
Мотта 45
Палладино 89
3:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дель Пьеро 45
Яквинта 84
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
11 апр. 2009, 21:30 МСК
11.04.2009, 21:30 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
29'
45'
29', 45'
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
80
0
Янкович
Бошко Янкович
81
0
Палладино
Раффаэле Палладино
89'
89'
90
0
Место
Джандоменико Место
43
Запасные
0
Ламанна
Эудженио Ламанна
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Росси
Марко Росси
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Модесто
Франческо Модесто
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
74
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
84'
84'
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
45'
45'
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Мельберг
Улоф Мельберг
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Тиагу
Тиагу
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко