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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Зеедорф 53
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
11 апр. 2009, 16:00 МСК
11.04.2009, 16:00 МСК
суббота
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
85
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Марколини
Микеле Марколини
73
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
49
0
Богдани
Эрьон Богдани
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
0
Эспозито
Мауро Эспозито
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Сендерос
Филипп Сендерос
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
53'
53'
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Кака
Кака
76
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
60
0
Пато
Пато
84
Запасные
0
Калач
Желько Калач
0
Антонини
Лука Антонини
0
Дармиан
Маттео Дармиан
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
0
Фламини
Матье Фламини
0
Шевченко
Андрей Шевченко