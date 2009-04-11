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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Касерта 59
1:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 11
Кассано 30
Кассано 88
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
11 апр. 2009, 16:00 МСК
11.04.2009, 16:00 МСК
суббота
Паоло Дондарини
Паоло Дондарини
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
46
0
Арьятти
Лука Арьятти
80
0
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Анжело
Анжело
90
0
Касерта
Фабио Касерта
59'
59'
90
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
20
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
0
Мунари
Джанни Мунари
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
0
Конан
Аксель Седрик Конан
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
76
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Падалино
Марко Падалино
68
0
Паццини
Джампаоло Паццини
11'
11'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
30'
88'
30', 88'
89
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Ферри
Микеле Ферри
0
Циглер
Рето Циглер
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Мустаккио
Маттиа Мустаккио
0
Марилунго
Гвидо Марилунго