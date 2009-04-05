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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеллини 34
Йепес 54
Яквинта 79
3:3
Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 25
Пеллисьер 45
Пеллисьер 90
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
5 апр. 2009, 16:00 МСК
5.04.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
34'
34'
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
46
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
24
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
79'
79'
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
46
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Недвед
Павел Недвед
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Трезеге
Давид Трезеге
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
54'
54'
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
68
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Марколини
Микеле Марколини
83
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
63
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
25'
45'
90'
25', 45', 90'
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Малаго
Марко Малаго
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
0
Эспозито
Мауро Эспозито