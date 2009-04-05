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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Плазмати 49
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Йоветич 59
Джилардино 89
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
5 апр. 2009, 14:00 МСК
5.04.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Парравичини
Франческо Парравичини
90
0
Дефенди
Марино Дефенди
46
0
Флоккари
Сержио Флоккари
69
Запасные
0
Коломби
Симоне Коломби
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
49'
0
Дзадза
Симоне Дзадза
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Альмирон
Серхио Альмирон
57
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
89'
89'
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
59'
59'
73
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Мазух
Ондрей Мазух
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Варгас
Хуан Варгас
0
Диахате
Папе Диахате
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли