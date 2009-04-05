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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Исла 77
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
5 апр. 2009, 20:00 МСК
5.04.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Беларди
Эмануэле Беларди
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Исла
Маурисио Исла
77'
77'
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
83
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
Запасные
0
Копривец
Ян Копривец
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Брадашиа
Даниэль Брадашиа
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
73
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
69
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Крус
Хулио Рикардо Крус