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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паломбо 28
Паломбо 63
2:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Салайета 44
Денис 90
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
5 апр. 2009, 16:00 МСК
5.04.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Раджи
Андреа Раджи
59
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
82
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
28'
63'
28', 63'
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
75
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
0
Циглер
Рето Циглер
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Падалино
Марко Падалино
0
Марилунго
Гвидо Марилунго
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
37
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Грава
Джанлука Грава
82
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Амодио
Николас Амодио
73
0
Салайета
Марсело Салайета
44'
44'
90
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
90
Запасные
0
Буччи
Лука Буччи
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Руссотто
Андреа Руссотто
0
Денис
Херман Денис
90'