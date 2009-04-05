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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Сендерос 90
Индзаги 90
2:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
5 апр. 2009, 22:00 МСК
5.04.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
40
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Кака
Кака
79
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
53
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
90'
90'
90
0
Пато
Пато
90
Запасные
0
Калач
Желько Калач
0
Сендерос
Филипп Сендерос
90'
0
Антонини
Лука Антонини
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Шевченко
Андрей Шевченко
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Мунари
Джанни Мунари
90
0
Анжело
Анжело
82
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
0
Ардито
Андреа Ардито
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
0
Конан
Аксель Седрик Конан