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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Касерта 9
Касерта 90
2:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Падоин 29
Падоин 48
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
22 марта 2009, 17:00 МСК
22.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
46
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Вайго
Н'Диайе-Папа Вайго
82
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Эдиньо
Эдиньо
55
0
Анжело
Анжело
90
0
Касерта
Фабио Касерта
9'
90'
9'
90'
90
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
0
Вивес
Джузеппе Вивес
0
Ардито
Андреа Ардито
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
63
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Падоин
Симоне Падоин
29'
48'
29', 48'
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дефенди
Марино Дефенди
69
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Черчи
Алессио Черчи