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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Лориа 50
1:4
Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 35
Яквинта 55
Мельберг 69
Недвед 75
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
21 марта 2009, 22:30 МСК
21.03.2009, 22:30 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Лориа
Симоне Лориа
50'
50'
64
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Тонетто
Макс Тонетто
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Филипе
Филипе
90
0
Менез
Жереми Менез
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
Запасные
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
69'
69'
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
0
Тиагу
Тиагу
71
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
73
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
35'
55'
35', 55'
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Кнежевич
Дарио Кнежевич
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Недвед
Павел Недвед
75'
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Трезеге
Давид Трезеге