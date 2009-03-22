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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
22 марта 2009, 22:30 МСК
22.03.2009, 22:30 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Салайета
Марсело Салайета
90
Запасные
0
Буччи
Лука Буччи
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Амодио
Николас Амодио
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Руссотто
Андреа Руссотто
0
Денис
Херман Денис
Милан
мин
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
72
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
64
0
Пато
Пато
90
Запасные
0
Калач
Желько Калач
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Антонини
Лука Антонини
0
Кардасио
Матиас Кардасио
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Шевченко
Андрей Шевченко