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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Скулли 60
Милито 90
2:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
22 марта 2009, 17:00 МСК
22.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Айрольди
Никола Айрольди
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Росси
Марко Росси
52
0
Скулли
Джузеппе Скулли
60'
60'
66
0
Палладино
Раффаэле Палладино
90
0
Милито
Диего Милито
90'
90'
90
Запасные
0
Ламанна
Эудженио Ламанна
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Модесто
Франческо Модесто
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
6
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
80
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
67
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Копривец
Ян Копривец
0
Сала
Луиджи Сала
0
Инлер
Гекхан Инлер
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Пепе
Симоне Пепе
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла