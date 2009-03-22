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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Торино
Турин
Бьянки 29
1:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 8
Саммарко 24
Кассано 69
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
22 марта 2009, 17:00 МСК
22.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
54
0
Диана
Аймо Стефано Диана
70
0
Корини
Эудженио Корини
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
29'
29'
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Бароне
Симоне Бароне
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
89
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
83
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
24'
24'
90
0
Падалино
Марко Падалино
60
0
Паццини
Джампаоло Паццини
8'
8'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
69'
69'
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Ферри
Микеле Ферри
0
Раджи
Андреа Раджи
0
Циглер
Рето Циглер
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Марилунго
Гвидо Марилунго