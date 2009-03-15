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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:3
Матч завершен
Кьево
Верона
Богдани 27
Пеллисьер 28
Пеллисьер 84
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
15 марта 2009, 17:00 МСК
15.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Оскар Джирарди
Оскар Джирарди
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
82
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
46
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Пандев
Горан Пандев
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Раду
Штефан Раду
0
Манфредини
Манфредини
0
Маури
Стефано Маури
0
Рокки
Томмазо Рокки
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
73
0
Макинва
Стефен Макинва
20
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
28'
84'
28', 84'
87
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Богдани
Эрьон Богдани
27'
0
Эспозито
Мауро Эспозито