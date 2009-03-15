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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Ибрагимович 13
Ибрагимович 90
2:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
15 марта 2009, 22:30 МСК
15.03.2009, 22:30 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
47
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Станкович
Деян Станкович
87
0
Мунтари
Салли Мунтари
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
13'
90'
13', 90'
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
84
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Ривас
Нельсон Ривас
0
Максвелл
Максвелл
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Адриано
Адриано
0
Креспо
Эрнан Креспо
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
76
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
86
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Муту
Адриан Муту
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Донадель
Марко Донадель
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Заири
Жаоад Заири
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
0
Йоветич
Стеван Йоветич