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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Флоккари 46
Флоккари 72
2:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
15 марта 2009, 17:00 МСК
15.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
46'
72'
46', 72'
90
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
46
Запасные
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Дони
Кристиано Дони
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Дефенди
Марино Дефенди
0
Черчи
Алессио Черчи
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
67
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
60
0
Бароне
Симоне Бароне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
90
0
Вентола
Никола Вентола
70
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Пизано
Марко Пизано
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
0
Диана
Аймо Стефано Диана
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне