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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Ибрагимович 2
Балотелли 61
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
7 марта 2009, 20:00 МСК
7.03.2009, 20:00 МСК
суббота
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
73
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
66
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Янкович
Бошко Янкович
55
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Место
Джандоменико Место
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Палладино
Раффаэле Палладино
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
33
0
Матерацци
Марко Матерацци
16
0
Майкон
Майкон
90
0
Фигу
Луиш Фигу
72
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
2'
2'
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
61'
61'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Хименес
Луис Хименес
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Адриано
Адриано
0
Креспо
Эрнан Креспо