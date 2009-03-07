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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеллини 82
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
7 марта 2009, 22:30 МСК
7.03.2009, 22:30 МСК
суббота
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
90
0
Бароне
Симоне Бароне
71
0
Корини
Эудженио Корини
74
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Розина
Алессандро Розина
52
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Огбонна
Анжело Огбонна
0
Рубин
Маттео Рубин
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Бьянки
Роландо Бьянки
0
Вентола
Никола Вентола
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
82'
82'
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
60
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
69
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
85
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Недвед
Павел Недвед
0
Тиагу
Тиагу
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Трезеге
Давид Трезеге