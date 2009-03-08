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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Рокки 57
Рокки 65
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
8 марта 2009, 17:00 МСК
8.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
66
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
73
0
Больячино
Мариано Больячино
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Салайета
Марсело Салайета
71
Запасные
0
Буччи
Лука Буччи
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Маджо
Кристиан Маджо
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Руссотто
Андреа Руссотто
0
Денис
Херман Денис
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
63
0
Матузалем
Матузалем
71
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Пандев
Горан Пандев
90
0
Сарате
Мауро Сарате
56
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Раду
Штефан Раду
0
Манфредини
Манфредини
0
Маури
Стефано Маури
0
Рокки
Томмазо Рокки
57', 65'