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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 64
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Фелипе 57
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
7 марта 2009, 18:00 МСК
7.03.2009, 18:00 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Писарро
Давид Писарро
45
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
73
0
Менез
Жереми Менез
60
Запасные
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Жуан
Жуан
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
0
Вучинич
Мирко Вучинич
64'
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Фелипе
Фелипе
57'
57'
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
71
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
86
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
0
Санчес
Алексис Санчес