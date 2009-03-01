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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Ланджелла 78
Пеллисьер 89
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
1 марта 2009, 17:00 МСК
1.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Дондарини
Паоло Дондарини
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Дефенди
Марино Дефенди
65
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Черчи
Алессио Черчи
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
70
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
64
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Макинва
Стефен Макинва
88
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
89'
89'
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
78'
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Эспозито
Мауро Эспозито