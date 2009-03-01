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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Балотелли 50
Балотелли 63
Креспо 79
3:3
Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 22
Риисе 28
Бриги 57
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
1 марта 2009, 22:30 МСК
1.03.2009, 22:30 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
46
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Максвелл
Максвелл
46
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
78
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
50'
63'
50'
63'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Креспо
Эрнан Креспо
79'
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
28'
28'
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
57'
57'
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
22'
22'
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
76
Запасные
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
0
Филипе
Филипе
0
Тотти
Франческо Тотти
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
0
Менез
Жереми Менез