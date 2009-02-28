Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Маркизио 44
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
28 февр. 2009, 22:30 МСК
28.02.2009, 22:30 МСК
суббота
Никола Айрольди
Никола Айрольди
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
71
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
63
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
44'
44'
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
68
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Недвед
Павел Недвед
0
Тиагу
Тиагу
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Амаури
Амаури
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Витале
Луиджи Витале
79
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
79
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Монтервино
Франческо Монтервино
46
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Денис
Херман Денис
90
Запасные
0
Буччи
Лука Буччи
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Маджо
Кристиан Маджо
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Руссотто
Андреа Руссотто