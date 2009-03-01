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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 33
Паццини 51
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Пато 81
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
1 марта 2009, 17:00 МСК
1.03.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Раджи
Андреа Раджи
72
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
84
0
Паццини
Джампаоло Паццини
51'
51'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
33'
33'
88
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
0
Циглер
Рето Циглер
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Падалино
Марко Падалино
0
Марилунго
Гвидо Марилунго
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Антонини
Лука Антонини
46
0
Бонера
Даниэле Бонера
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
55
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
68
0
Сендерос
Филипп Сендерос
90
0
Пато
Пато
81'
81'
90
Запасные
0
Мальдини
Паоло Мальдини
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Кардасио
Матиас Кардасио
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Шевченко
Андрей Шевченко