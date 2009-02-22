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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 61
1:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2009, 17:00 МСК
22.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Джанночаро
Антонио Джанночаро
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Раджи
Андреа Раджи
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
70
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
76
0
Паццини
Джампаоло Паццини
61'
61'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
88
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Ферри
Микеле Ферри
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Циглер
Рето Циглер
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Падалино
Марко Падалино
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Дони
Кристиано Дони
63
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Дефенди
Марино Дефенди
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
0
Черчи
Алессио Черчи