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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 73
2:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Мореро 13
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2009, 17:00 МСК
22.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Варгас
Хуан Варгас
46
0
Кузманович
Здравко Кузманович
68
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
73'
73'
90
0
Муту
Адриан Муту
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
46
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Донадель
Марко Донадель
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
13'
13'
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
75
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
90
0
Макинва
Стефен Макинва
68
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
85
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Эспозито
Мауро Эспозито