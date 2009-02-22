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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Янкович 69
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2009, 17:00 МСК
22.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
88
0
Витале
Луиджи Витале
90
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
74
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Денис
Херман Денис
73
Запасные
0
Буччи
Лука Буччи
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Руссотто
Андреа Руссотто
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Милито
Диего Милито
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
55
0
Место
Джандоменико Место
55
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Янкович
Бошко Янкович
69'
0
Скулли
Джузеппе Скулли