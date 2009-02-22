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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Деллафьоре 80
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2009, 17:00 МСК
22.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Торино
мин
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
46
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
80'
80'
90
0
Корини
Эудженио Корини
63
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Саумель
Юрген Саумель
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
73
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
0
Бароне
Симоне Бароне
0
Розина
Алессандро Розина
0
Диана
Аймо Стефано Диана
0
Вентола
Никола Вентола
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
Удинезе
мин
0
Беларди
Эмануэле Беларди
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
70
0
Ободо
Кристиан Ободо
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
79
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
62
Запасные
0
Копривец
Ян Копривец
0
Кода
Андреа Кода
0
Сала
Луиджи Сала
0
Инлер
Гекхан Инлер
0
Асамоа
Квадво Асамоа
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
0
Санчес
Алексис Санчес