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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Битти 78
Битти 80
2:2
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Кранчар 75
Шоукросс 90
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
21 февр. 2009, 18:00 МСК
21.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90'
90'
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Файе
Амди Файе
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
84
0
Битти
Джеймс Битти
80'
78'
80'
78'
90
Запасные
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
75'
75'
89
0
Дэйвис
Шон Дэйвис
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
72
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
89
Запасные
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Кану
Нванкво Кану