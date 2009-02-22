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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
22 февр. 2009, 19:00 МСК
22.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Харпер
Стефен Харпер
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
46
0
Нолан
Кевин Нолан
90
0
Батт
Никки Батт
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
0
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
79
0
Амеоби
Шола Амеоби
59
Запасные
0
Крул
Тим Крул
0
Касапа
Клаудиу Касапа
0
Жереми
Нджитап Жереми
0
Смит
Алан Смит
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
0
Видука
Марк Видука
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Артета
Микель Артета
7
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
76
0
Жо
Жо
90
0
Аничебе
Виктор Аничебе
45
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Феллайни
Маруан Феллайни
0
Саа
Луи Саа