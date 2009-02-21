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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
21 февр. 2009, 18:00 МСК
21.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Хойт
Джастин Хойт
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Арка
Хулио Арка
53
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
62
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
90
Запасные
0
Уолкер
Джош Уолкер
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
0
Шанли
Тунджай Шанли
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Уотсон
Бен Уотсон
90
0
Капо
Оливье Капо
61
0
Заки
Амр Заки
76
Запасные
0
Сибьерски
Антуан Сибьерски
0
Родальега
Уго Родальега