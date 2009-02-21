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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 23
Роналду 60
2:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Санта Крус 33
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
21 февр. 2009, 20:30 МСК
21.02.2009, 20:30 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Эванс
Джонни Эванс
61
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Нани
Нани
61
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
83
0
Роналду
Криштиану Роналду
60'
60'
90
0
Руни
Уэйн Руни
23'
23'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Видич
Неманья Видич
0
Фабио
Фабио
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Тевес
Карлос Тевес
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
73
0
Грелла
Винченцо Грелла
79
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
33'
33'
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Тугай
Тугай
0
Триси
Кейт Триси
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Робертс
Джейсон Робертс