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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейт 79
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Беллами 50
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
22 февр. 2009, 18:00 МСК
22.02.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Доссена
Андреа Доссена
76
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
83
0
Риера
Альберт Риера
64
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
0
Кейт
Дирк Кейт
79'
79'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Робиньо
Робиньо
88
0
Беллами
Крейг Беллами
50'
50'
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Элано
Элано
0
Васселл
Дариус Васселл
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Эванс
Чед Эванс