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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Тернер 27
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Леннон 17
Вудгейт 85
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
23 февр. 2009, 23:00 МСК
23.02.2009, 23:00 МСК
понедельник
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Тернер
Майкл Тернер
27'
27'
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Заятте
Камил Заятте
86
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
79
0
Кузен
Даниэль Кузен
67
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Менди
Бернар Менди
0
Джеованни
Джеованни
0
Дойл
Натан Дойл
0
Бармби
Ник Бармби
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Манушу
Манушу
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
85'
85'
0
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Леннон
Аарон Леннон
17'
17'
87
0
Бент
Даррен Бент
72
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Гомес
Эурелью Гомес
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
Павлюченко
Роман Павлюченко